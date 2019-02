Incendio a Ciampino, scalo evacuato

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Evacuato lo scalo di Ciampino a causa delle fiamme divampate intorno alle 7.45 all'interno di un locale magazzino che si trova sotto l'area 'duty free' e del denso fumo prodotto dall'incendio. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, e la polaria. Centinaia i passeggeri evacuati che si trovano fuori l'aerostazione, assistiti dal personale di Aeroporti di Roma, che sta distribuendo loro acqua e altri generi alimentari, mentre sono sette, al momento, i voli dirottati per motivi di sicurezza all'aeroporto di Fiumicino.

Messi a disposizione anche dei bus per il loro trasferimento.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) fa sapere che "è in corso di ripresa sia per quanto riguarda i voli di aviazione generale, sia per alcuni di aviazione commerciale".