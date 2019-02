Usa: Nauert si ritira da corsa amb. Onu

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - La portavoce del Dipartimento di Stato ed ex anchor di Fox, Heather Nauert, ritira la sua candidatura a diventare ambasciatrice americana all'Onu. Lo annuncia la stessa Nauert ringraziando il presidente americano Donald Trump per averla nominata. "E' nel migliore interesse della mia famiglia il fatto che io ritiri il mio nome dalla corsa", afferma Nauert in una nota.

Trump aveva scelto la portavoce del Dipartimento di Stato per sostituire Nikki Haley.