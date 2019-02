"Icardi come Totti? No, decisioni club"

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - ''Icardi come Totti? Non sono io che ho preso questa decisione. E' l'Inter. E a Roma è stata la Roma'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Sampdoria. Ora l'attaccante argentino dovrà dimostrare con i fatti il legame con l'Inter: ''Ci sono dei passaggi che sono logici, lui deve essere dentro il contesto di squadra, tutti i ragionamenti devono essere verso il rispetto e il bene della squadra. Se mi aspetto di vederlo a San Siro? Non mi aspetto niente. Ho dei capi saldi a cui devo attenermi, devo essere giusto''.