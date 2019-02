Corteo per innocenza 12 leader catalani

(ANSA) - BARCELLONA, 16 FEB - Migliaia di catalani stanno manifestando in strada a Barcellona proclamando l'innocenza dei 12 leader separatisti sotto processo per la dichiarazione d'indipendenza dell'ottobre 2017 e che rischiano fino a 30 anni di carcere.

La prima fila del corteo esibisce uno striscione con la scritta, in lingua catalana: "L'autodeterminazione non è un crimine", mentre sventolano molte bandiere con i colori catalani.