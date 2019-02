Tav: Martina, follia bloccare l'opera

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Bloccare un'opera come Tav è una follia. Costa di più fermarla che completarla". Così Maurizio Martina che questa mattina ha visitato i cantieri Tav in Val di Susa. "Qui c'è un investimento strategico - ha aggiunto Martina - per il paese per spostare dalla strada alla rotaia migliaia di carichi. Salvini non può più prendere in giro gli italiani: il suo governo dica sì o no. Altro che buttare la palla in corner con la scusa del referendum. Un governo che non riesce a decidere di proseguire l'opera deve andare a casa e basta".