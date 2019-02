Gilet gialli:Di Maio,no a chi è per armi

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "In questo evento non ci sono esponenti dei gilet gialli. C'è stata un'interlocuzione con una realtà complessa, ma noi non abbiamo intenzione di dialogare con quell'anima che parla di lotta armata o la guerra civile. Chi presenterà quella lista dovrà essere una persona che crede nella democrazia per cambiare le cose". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio presentendo il manifesto M5S per le Europee.