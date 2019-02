Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,58%)

(ANSA) - TOKYO, 15 FEB - Apertura col segno meno per la Borsa di Tokyo nell'ultima seduta della settimana, in scia all'andamento misto degli indici azionari statunitensi, dopo il dato sulle vendite al dettaglio mai così male in 10 anni, e con lo yen che arresta la fase di indebolimento. Il Nikkei arretra dello 0,58% a quota 21.018,11, con un perdita di 121 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica tratta a un valore di 110,50 sul dollaro, e sulla moneta unica a 124,80.