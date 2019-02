Pompei, dopo Leda affiora Narciso

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Non solo il bellissimo affresco con Leda e il cigno. Nell'atrio della stessa dimora gli archeologi hanno riportato alla luce a Pompei anche un altro strepitoso affresco con l'immagine di Narciso che si specchia nella sua immagine, secondo l'iconografia classica. Lo annuncia la direttrice ad interim Alfonsina Russo. "La bellezza di queste stanze ci ha indotto a modificare il progetto e a proseguire lo scavo - spiega- Ciò sentirà in futuro di aprire alla fruizione del pubblico almeno una parte di questa domus". Il tema del Narciso, spiega l'ex direttore Massimo Osanna che ha mantenuto la direzione scientifica dello scavo, "è ben noto e più volte ripetuto a Pompei. Tutto l' ambiente è pervaso dal tema della gioia di vivere, della bellezza e vanità, sottolineato anche dalle figure di menadi e satiri che, in una sorta di corteggio dionisiaco, accompagnavano i visitatori all'interno della parte pubblica della casa. Una decorazione volutamente lussuosa e probabilmente pertinente agli ultimi anni della colonia".