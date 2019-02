Mondiali sci: gigante a slovacca Vlhova

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 14 FEB - Nel vento di Aare, la slovacca Petra Vlhova ha conquistato l'oro nello slalom gigante iridato femminile, con il tempo di 2.01.97. L'argento è andato alla tedesca Viktoria Rebensburg (2.02.11) e il bronzo alla attesissima americana Mikaela Shiffrin (2.02.35). Miglior azzurra è stata Federica Brignone, quinta in 2.02.84, mentre Sofia Goggia, sesta dopo la prima manche è andata in rotazione in una curva a sinistra ed è caduta. Stessa sorte per Francesca Marsaglia che era stata solo 29/a dopo la prima manche, mentre Marta Bassino ha chiuso al tredicesimo posto. La prova è stata disturbata dal vento, tanto forte che sul traguardo c'erano ovviamente le fotocellule per il cronometraggio ma non il consueto niente grande arco di plastica, tolto per motivi di sicurezza.