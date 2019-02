Juve: col Frosinone giocano CR7 e Dybala

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "Ronaldo gioca, finora ha sempre giocato, perchè non dovrebbe farlo?". Allegri non concederà un turno di riposo a CR7 contro il Frosinone nonostante l'impegno del 20 febbraio in Champions League a Madrid. Domani sera giocheranno anche Dybala e Bonucci, forse un tempo Chiellini, mentre Barzagli sarà in panchina. "Il Frosinone - osserva il tecnico bianconero - ha vinto tre volte fuori casa senza subire gol. E se andiamo indietro di tre anni non mi dimentico il pareggio che ci ha segnato a Torino al 95'...".