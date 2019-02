Giappone: Pil ottobre-gennaio +0,3%

(ANSA) - TOKYO, 14 FEB - L'economia giapponese è cresciuta dello 0,3% nel periodo da ottobre a gennaio, rispetto alle previsioni di un +0,4%. Su base annualizzata la crescita è pari all'1,4%, in questo caso in linea con le stime degli analisti.

Il dato evidenzia una ripresa delle spese per consumi e gli investimenti aziendali per la terza economia mondiale, dopo la fase di contrazione rivista al ribasso del 2,6% nel trimestre compreso tra luglio e settembre.