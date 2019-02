Emiliano, hotel CR7 su Gargano fake news

(ANSA) - BARI, 14 FEB - "La notizia che il giocatore di calcio Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, abbia mai avuto intenzione di investire in Puglia è una fake news. Come ovviamente è una fake news che abbia rinunciato a tale investimento a causa della burocrazia. Tale circostanza non risulta assolutamente a nessuno degli uffici della Regione Puglia. Una fake news che rischia di danneggiare la Puglia ingiustamente". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con riferimento alla notizia di mancati investimenti da parte di Cristiano Ronaldo sul Gargano per colpa della burocrazia diffusa - è detto in una nota della Regione Puglia - dal delegato al turismo di Confindustria ad un quotidiano locale. "Spiace - rileva il governatore - che Confindustria Puglia abbia generato, probabilmente senza volerlo, un danno di immagine planetario che non aveva nessuna ragione concreta di essere prodotto in danno di tutti gli operatori turistici della Regione".