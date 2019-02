Csm 'ammonisce' Emiliano per cariche Pd

(ANSA) - BARI, 14 FEB - La sezione disciplinare del CSM ha condannato il governatore della Puglia Michele Emiliano alla sanzione dell'ammonimento (la più lieve) per aver violato la norma che vieta ai magistrati di essere iscritti e far politica attiva all'interno dei partiti. Emiliano ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Pd pugliese e si era anche candidato alla segreteria nazionale del partito in alternativa a Matteo Renzi.

"Accetto la meno grave delle sanzioni disciplinari previste per i magistrati con serenità e con rinnovata determinazione nello svolgimento del mio incarico di Presidente della Regione Puglia. La sanzione - è la replica di Michele Emiliano - è la più tenue e non ha alcun effetto pratico sull'esercizio delle mie funzioni, ma ciononostante ritengo di non averla meritata".