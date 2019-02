Arriva Tg2 Post

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - In attesa della striscia dopo il Tg1, che ha già fatto molto discutere, ma che al momento appare in stand by, parte sulla seconda rete Tg2 Post da lunedì al venerdì dalle 21 alle 21.20. "Le notizie vanno prima raccontate e poi approfondite. Questo è l'obiettivo di questo nuovo format", ha spiegato il direttore della testata, Gennaro Sangiuliano, ricordando che questa è la sua terza creatura, dopo aver varato un nuovo tg alle 8.30 e raddoppiato Tg2 Motori. Alla conduzione della striscia, che farà concorrenza a Otto e Mezzo di Lilli Gruber e Stasera Italia di Barbara Palombelli, ci sarà Francesca Romana Elisei fino al mese di giugno. "Mi sento molto fortunata - commenta la giornalista, al Tg2 da 11 anni -.

Questa occasione arriva in un momento di maturazione per me, al momento giusto. Credo molto nel giornalismo delle domande".

D'estate poi alla conduzione ci sarà un'altra risorsa interna, Maria Antonietta Spadorcia.