Vonn "Lascio lo sci, amico di una vita"

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "In questa discesa ho dato tutto e sciato veramente con il cuore. Ho visto che ieri Aksel Svindal ce l'ha fatta a chiudere la sua carriera a con una medaglia e mi sono detta che dovevo farcela anche io": così una raggiante Lindsey Vonn commenta il suo bronzo mondiale nell'ultima gara della sua straordinaria carriera. "Speravo nel podio e sono felicissima - ha raccontato Lindsey, omaggiata di un mazzo di fiori sul parterre da una leggenda come Ingemar Stenmark - Lo sci e' stato il mio vero grandissimo amico in tutta la mia vita".