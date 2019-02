Ultimo, Il Volo e Mahmood sul podio

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - Ultimo, Il Volo e Mahmood sono i tre artisti in finale al Festival di Sanremo in corsa per la vittoria. Si riapre il televoto.

Questa la classifica dei Big dal 4/o al 24/o posto, in ordine: Loredana Bertè, Simone Cristicchi, Daniele Silvestri, Irama, Arisa, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Ghemon, Ex-Otago, Motta, Francesco Renga, Paola Turci, The Zen Circus, Federica Carta e Shade, Nek, Negrita, Patty Pravo con Briga, Anna Tatangelo, Einar, Nino D'Angelo e Livio Cori.