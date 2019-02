Serie A, Sassuolo-Juventus 0-3

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 FEB - La Juve batte il Sassuolo 3-0 (1-0) nel posticipo della 23/a giornata della serie A. I bianconeri salgono a quota 63 punti in classifica e tornano a +11 sul Napoli. In gol per i bianconeri Khedira, Cristiano Ronaldo, al 18/o centro stagionale, ed Emre Can.