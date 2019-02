Olandese Makkelie arbitra Roma-Porto

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare Roma-Porto, partita degli ottavi di finale di Champions, in programma martedì sera allo Stadio Olimpico. L'altro match in programma martedì, tra Machester United e Psg, e che andrà in scena all'Old Trafford, sarà diretto dall'italiano Daniele Orsato.