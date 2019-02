Goggia:Vonn mi ha detto prendi mio posto

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 10 FEB - "Vonn? Mi ha abbracciato e mi ha detto che adesso che molla vuole che prenda il suo posto: una roba pesante". Sofia Goggia racconta così lo scambio avuto con la campionessa americana che, sua amica-rivale, ai mondiali di Aare ha chiuso la carriera con un bronzo nella discesa. "Lei è un'atleta straordinaria - l'omaggio dell'olimpionica azzurra -, sono molto contenta di aver gareggiato insieme a lei, questa medaglia è la ciliegina sulla torta della sua carriera, un po' come lo è stato per Svindal. Sono contenta anche per la Stuhec perché l'anno scorso si è fatto male nell'anno olimpico. Il mio Mondiale continuerà con il gigante".