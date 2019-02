Falsi allarme bomba a Genova,4 in un'ora

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Ancora falsi allarme bomba a Genova. Ieri sera quattro telefonate hanno annunciato ordigni in quattro diversi punti della città: a Castello D'Albertis nel quartiere di Castelletto, all'ospedale Galliera, alla Stazione Brignole e in una trattoria di Genova Quezzi. L'intervento più oneroso è stato a Castello d'Albertis dove sono intervenuti Polizia, Vigili del Fuoco e Municipale. In tutti e quattro i casi, l'allarme non aveva fondamento.

Il 12 novembre e il 19 dicembre 2018 era stato evacuato il tribunale di Genova, il 16 gennaio sfollato il Municipio a Palazzo Tursi. Il 25 gennaio, un allarme ha bloccato per 3 ore l'attività dell'ospedale Galliera mentre il giorno dopo una telefonata ha portato all'evacuazione di una chiesa a Quezzi.