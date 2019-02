Baglioni, tris a Sanremo? Non so

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - "Un terzo festival? Ci sarebbe tanto lavoro da fare e mi piacerebbe perfino farlo. Ma non ne ho la minima idea perché il troppo storpia". Claudio Baglioni ha vinto la scommessa del bis a Sanremo, dirottando il festival verso il pubblico giovane. Due dati su tutti: il 63% di share sui ragazzi di 15-24 anni, un podio con un'età media di 25 anni.

Sul futuro lascia la porta aperta, ma non si sbilancia. "A questo punto ho tanto bisogno di ombra, per poi riaccendere i riflettori quando tornerò a fare il mio percorso individuale". La casacca da direttore artistico, comunque, gli suggerisce già come cambiare il festival, riportando "da 24 a 20 il numero degli artisti in gara" e riducendo "la durata delle puntate". E soprattutto modificando i meccanismi di formazione delle classifiche: "Se il festival vuole davvero essere una manifestazione popolare, potrebbe essere giudicato solo dal televoto", dice dopo la rivolta web contro le preferenze delle giurie tecniche che hanno ribaltato il giudizio del pubblico.