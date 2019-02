Venezuela, Guaidò non esclude intervento

(ANSA) - CARACAS, 9 FEB - Juan Guaidò, il presidente dell'Assemblea Nazionale venezuelana che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, non ha voluto escludere la possibilità di una sua richiesta di intervento armato per risolvere la crisi istituzionale a Caracas. In una intervista alla Afp, interrogato sulla possibilità che, in quanto presidente ad interim, possa autorizzare un intervento militare, Guaidò ha risposto: "Noi faremo tutto il possibile. Questo è ovviamente un tema molto polemico, ma facendo uso della nostra sovranità, nell'esercizio delle nostre competenze, faremo il necessario".