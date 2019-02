Emozione Elisa, canta Tenco con Baglioni

(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - Brividi d'emozione al festival di Sanremo con Elisa che insieme a Claudio Baglioni rende omaggio a Luigi Tenco, in un'intensa versione a due voci di Vedrai Vedrai, brano del 1965. Platea tutta in piedi.

Prima del duetto con il direttore artistico, che l'ha accolto con un "grazie di essere venuta", Elisa aveva intonato Anche Fragile, il suo ultimo singolo in radio.