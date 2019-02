Chernobyl, primo foto kolossal tv

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Jared Harris, Stellan Skarsgard, Emily Watson e Jessie Buckley sono i protagonisti di Chernobyl, l'attesa produzione originale Sky e HBO in 5 episodi su Sky a maggio, di cui sono state rilasciate le prime foto di scena. Una delle peggiori catastrofi mai provocate dall'uomo raccontata attraverso gli atti di coraggio di quanti provarono a salvare l'Europa da un disastro inimmaginabile, quello nucleare nell'Unione sovietica. Jared Harris (Mad Men, The Crown) interpreta Valery Legasov, lo scienziato sovietico scelto dal Cremlino per indagare sull'incidente, fra i primissimi a cogliere la portata della tragedia; Stellan Skarsgård (Melancholia, Mamma Mia!, Will Hunting - Genio ribelle) è Boris Shcherbina, a capo della commissione governativa istituita nelle prime ore successive al disastro; e ancora Emily Watson (Le onde del destino, Everest, Storia di una ladra di libri) nei panni di Ulana Khomyuk, fisica nucleare sovietica impegnata a risolvere il mistero che ha portato al disastro.