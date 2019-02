Virginia-Vanoni, il duetto è esilarante

(ANSA) - SANREMO, 7 FEB - Esilarante duetto sul palco dell'Ariston tra Virginia Raffaele e Ornella Vanoni, una delle vittime preferite delle imitazioni dell'attrice.

Spiritosa, sorprendente, la Vanoni si presenta in completo rosso fuoco e prova a cantare. "Non sei in gara anche quest'anno", avverte la Raffaele. "2018, 2019, ma è tutto uguale non è cambiato niente, navighiamo a vista", commenta la Vanoni, che poi prova a prendersi la rivincita su Virginia: "Mi hai rovinato la vita facendomi passare per una rimbambita, una rincoglionita, una maniaca sessuale... Recedi, stai zitta! Quando sei andata da Carlo Conti a fare la mia imitazione, ho passato un anno di inferno! Tutti i tassisti mi chiedevano se fossi stata a Sanremo, sono andata in crisi di identità".

Poi insieme Virginia e Ornella cantano 'La gente e me' di Caetano Veloso: tra un'incertezza più o meno voluta e un buco di memoria, il numero è irresistibile.