Ligabue, chitarra gigante e trono

(ANSA) - SANREMO, 8 FEB - Il superospite arriva all'Ariston con la superchitarra. Luciano Ligabue porta il suo rock sul palco dell'Ariston. "La seconda volta a Sanremo in 30 anni", dice lui, che viene annunciato da Claudio Bisio in un crescendo.

Prima l'ingresso dalle quinte, poi dalla scala, poi dalla scala con una chitarra gigante, infine su un trono con un mantello rosso bordato di ermellino.

Gag a parte, prima canta il suo ultimo singolo Luci d'America che anticipa l'album Start, in uscita l'8 marzo, poi la sua hit Urlando contro il cielo. Per l'esibizione con Claudio Baglioni, l'omaggio a Francesco Guccini, con Dio è morto.