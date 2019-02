Bisio, monologo sul mestiere di padre

(ANSA) - SANREMO, 8 FEB - Le difficoltà del mestiere di padre sono al centro del monologo di stasera di Claudio Bisio.

"Dicono che sono pigri, fannulloni, indolenti, io non credo, do fiducia a questi ragazzi", anche se "valanghe di asciugamani zuppi sono impilati sul pavimento", "i portacenere traboccano di residui di canne", "sotto la macchinetta del caffè c'è l'alone dello zucchero", "il computer scarica musica ininterrottamente".

ma se essere padre con la P maiuscola vuol dire "stabilire regole, punire, disciplinare, io non sono un grande interprete - ammette Bisio - quando ci provo ho il tono maldestro di un improvvisatore senza talento". Poi introduce Anastasio, vincitore di X Factor, che è l'ospite a sorpresa di questa serata". (ANSA).