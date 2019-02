Bezos, National Enquirer mi ricatta

(ANSA) - WASHINGTON, 7 FEB - Il numero uno di Amazon Jeff Bezos accusa la proprietà del tabloid National Enquirer, vicina al presidente americano Donald Trump, di "ricatto ed estorsione", per aver minacciato via email di pubblicare delle fotografie nude di lui e di Lauren Sanchez, la giornalista televisiva con cui Bezos ha avuto una storia. La denuncia di Bezos in un blog post.