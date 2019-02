Ligabue ospite della serata dei duetti

(ANSA) - SANREMO, 7 FEB - Luciano Ligabue sarà l'unico ospite musicale di venerdì 8 febbraio, serata dei duetti, al festival di Sanremo. Lo ha confermato il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo in conferenza stampa.

Per giovedì 7 questo è l'ordine di uscita dei 12 artisti in gara stasera al Festival di Sanremo: Mahmood, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo con Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Motta, The Zen Circus, Nino D'Angelo e Livio Cori.