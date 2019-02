Le amiche di Meghan attaccano stampa Gb

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Le amiche di Meghan Markle si schierano dalla parte della Duchessa contro una parte della stampa britannica che negli ultimi mesi le ha sferrato diversi attacchi bollandola di volta in volta come capricciosa, viziata, esigente, in guerra con Kate Middleton e i protocolli reali. In un'intervista al magazine americano People cinque donne molto vicine alla moglie del principe Henry hanno deciso di raccontare "tutta la verità", in forma anonima. "Ha subito in silenzio troppe bugie. Siamo preoccupate per gli effetti che tutto ciò possa avere su di lei e sul bambino. Non è giusto sottoporre nessuno a questo livello di stress emotivo, figuriamoci una donna incinta", ha detto alla rivista un'attrice che ha lavorato con Meghan. "La percezione che si ha della sua vita e la vita che lei conduce sono due cose completamente diverse. Siamo state al loro cottage, lei cucina tutti i giorni per se' e per il marito", ha rivelato un'altra amica intima.