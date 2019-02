Di Maio, popolo Francia amici, Macron no

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Il popolo francese è nostro amico e nostro alleato. Il Presidente Macron si è più volte scagliato contro il governo italiano per motivi politici in vista delle europee. Questo non ha mai intaccato il sentimento di amicizia che lega i nostri Paesi e mai lo farà". Lo dice su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che su temi come quello dell'immigrazione "il dialogo e la collaborazione con il governo francese è sempre massimo e siamo disponibili a incontri al più alto livello con il governo francese per trovare soluzioni".