A marzo torna La Gabbianella di D'Alò

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Ritorna sul grande schermo La gabbianella e il gatto di Enzo d'Alò, distribuito in sala da CG come evento speciale il 21, 22, 23, 24 Marzo. "La gabbianella e il gatto" nel Natale del 1998 tenne testa ai kolossal animati americani raggiungendo al Box Office la cifra record di oltre 20 Miliardi di Lire di incasso, diventando così il cartoon italiano più visto di sempre, amato in Italia e in tutto il mondo. La generazione di bambini che apprezzò il film quando uscì in Italia nel 1998, potrà rivederlo ed emozionarsi oggi come allora; mentre per i nuovi piccoli spettatori "La gabbianella e il gatto" sarà una sorpresa di cui innamorarsi per la prima volta. Ispirato al capolavoro best-seller di Luis Sepúlveda "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" (Guanda Editore) il film, diretto dal maestro Enzo d'Alò e sceneggiato insieme a Umberto Marino, segnò un passo importante per l'animazione italiana, con un budget mai visto prima e un'accoglienza di pubblico straordinaria.