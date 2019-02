(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Scoperto il lato irrequieto della vista: finora ignorati o addirittura considerati dannosi, i micromovimenti degli occhi giocano in realtà un ruolo di primo piano nel rendere la visione più acuta. Il risultato, pubblicato sulla rivista eLife, è nato dalla collaborazione fra Italia e Stati Uniti, e apre nuove strade sia alla possibilità di comprendere meglio i meccanismi della percezione, sia di mettere a punto future terapie per correggere alterazioni della percezione visiva e di elaborare nuovi sistemi di visione artificiale.

La ricerca è stata condotta da Antonino Casile, dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Ferrara, con Michele Rucci, dell'Università di Rochester, e Jonathan Victor, del Weill Cornell Medical College. Insieme hanno dimostrato che i micromovimenti degli occhi sono importantissimi per riconoscere i contrasti o per la percezione.