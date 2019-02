Sanremo debutta con 10 mln e il 49.5%

(ANSA) - SANREMO, 6 FEB - La prima serata di Sanremo 2019, il secondo festival di Claudio Baglioni, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86mila telespettatori con il 49.5% di share. La prima parte (dalle 21.16 alle 23.56) ha avuto 12 milioni 282 mila spettatori pari al 49.4%; la seconda (dalle 00.01 all'1.14) ha fatto segnare 5 milioni 120 mila con il 50.1%.

Nel 2018 la prima serata del festival aveva ottenuto in media il 52.1% con 11 milioni 603 mila telespettatori; la prima parte aveva raccolto 13 milioni 776 mila spettatori pari al 51.4%, la seconda 6 milioni 619 mila con il 55.3%.

Il Baglioni bis sconta dunque un calo rispetto all'anno scorso, quando però la prima serata ebbe il traino della performance di Fiorello. Inoltre ieri davanti alla tv c'era oltre un milione di persone in meno: la platea complessiva della prima serata era di 28 milioni 384 mila spettatori, nel 2018 di 29 milioni 537 mila.

Lo share del Baglioni bis è identico a quello del Conti bis: la media della prima serata 2016 fu del 49.48%.