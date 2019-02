Nantes vuole 16 mln dopo morte Sala

(ANSA) - LONDRA, 6 FEB - Il Nantes ha chiesto al Cardiff il pieno pagamento del cartellino di Emiliano Sala, che si trovava a bordo dell'aereo precipitato nello stretto della Manica meno di tre settimane fa. Il trasferimento in Galles di Sala, per la cifra record di 16 milioni, era stato perfezionato solo due giorni prima che il Piper Malibu si inabissasse nei pressi di Guernsey. Dopo settimane di ricerche, è stato ritrovato nei fondali della Manica l'aereo e un cadavere a bordo, non ancora identificato.