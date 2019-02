Marquez chiude al comando primi test

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Marc Marquez mette il suo sigillo sulla prima giornata di test della MotoGp in Malesia. Sul circuito di Sepang, il campione del mondo ha messo a segno il miglior tempo in 1'59''621 precedendo la Suzuki di Alex Rins (+0''259) e la Yamaha di Maverick Vinales (+0''316). Sesto tempo per Valentino Rossi su Yamaha (+0,433) dietro d'un soffio alla Ducati ufficiale di Danilo Petrucci (+0''430). Solo ottava l'altra Ducati di Andrea Dovizioso (+0''576).