L.difesa: Salvini, a marzo sarà legge

(ANSA) - TERNI, 6 FEB - "A marzo sarà legge dello Stato il diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa, nel suo negozio, nel suo bar": lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi è intervenuto a Terni ad un'iniziativa in piazza della Lega. "Manterremo un altro impegno di cui si sente parlare da anni che nessuno è mai riuscito a portare a casa", ha sottolineato Salvini.