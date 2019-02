Juncker, il backstop non si rinegozia

(ANSA) - BRUXELLES, 6 FEB - "Non accettiamo l'idea che l'accordo di divorzio" sulla Brexit "possa essere riaperto" e che si torni a negoziare sul 'backstop'. La premier Theresa May che verrà domani sa che "la Commissione Ue non è pronta a riaprire la questione", e questa è la posizione di tutti i 27.

Così il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker nella sua conferenza stampa congiunta col premier irlandese Leo Varadkar.