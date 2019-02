Iraq: Conte, Daesh resta seria minaccia

(ANSA) - BEIRUT, 6 FEB - "Gli sforzi iracheni per sconfiggere Daesh sono stati fondamentali, ma dobbiamo essere consapevoli che l'insorgenza di Daesh rappresenta ancora una seria minaccia che richiede una vigile attenzione e uno sforzo anche collettivo. L'Italia è uno dei principali contributori: cerchiamo di dare soprattutto una mano nell'addestramento militare e di polizia e lavoriamo anche per incrementare la cooperazione in campo economico, sociale, culturale". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Baghdad.