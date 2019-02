Incontro Trump-Kim fine mese in Vietnam

(ANSA) - WASHINGTON, 6 FEB - Donald Trump intende incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un in Vietnam il 27 e 28 febbraio. Il presidente ha rivelato data e luogo in un incontro con i conduttori tv prima del discorso sullo stato dell'Unione. Stephen Biegun, rappresentante Usa speciale per la Corea del Nord, ha lasciato Seul in aereo dalla Us Air Base di Osan diretto a Pyongyang dove avrà incontri di alto livello per definire i termini del secondo summit tra i due leader. Biegun vedrà la controparte Kim Hyok-chol, ex ambasciatore nordcoreano a Madrid, appena designato al nuovo incarico: i due, ha chiarito il Dipartimento di Stato all'inizio della settimana, prepareranno il vertice toccando anche argomenti come la denuclearizzazione della penisola.