Botta e risposta tra Salvini e Marini

(ANSA) - TERNI, 6 FEB - Botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Interno e segretario della Lega Matteo Salvini, oggi a Terni per un'iniziativa in piazza del Carroccio, e la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd.

"C'è un'Italia che sta rialzando la testa, c'è un'Umbria che sta rialzando la testa. La prossima che sta preparando gli scatoloni è la signora Marini" ha detto durante il suo intervento Salvini, facendo riferimento alle elezioni regionali del 2020.

Nel pomeriggio, sul proprio profilo Facebook, è arrivata la risposta della presidente della Regione. "La signora Marini, la prossima a fare le valigie'... certo inquietante detto da un 'signore' che pro tempore fa il ministro dell'Interno" ha replicato la governatrice. "Cosa mi attende - ha aggiunto - un treno speciale, un carro bestiame, un lager???? Comunque in nove anni di presidenza di Regione ho conosciuto cinque signori ministri dell'Interno, forse avrò tempo anche per il sesto...".

(ANSA).