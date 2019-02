Amoroso, a Sanremo per 10 anni carriera

(ANSA) - SANREMO, 6 FEB - "Io e Claudio Baglioni? Per me c'è sempre stato. Lo sento come uno di famiglia". E per questo Alessandra Amoroso ha detto sì all'invito che il direttore artistico del festival di Sanremo le ha fatto arrivare per partecipare come ospite. Occasione ghiotta per festeggiare anche i suoi primi 10 anni di carriera. "Già dieci... Non so come li ho vissuti. All'inizio non ho avuto molto tempo per capire ciò che stava succedendo - racconta-. Sto elaborando ora. A volte mi guardo indietro e penso: cavolo già dieci anni? A volte, invece, con la stanchezza, mi sembra che siano 20". Giovedì sul palco dell'Ariston, dove non è mai stata in gara, canterà l'ultimo singolo "Dalla tua parte", estratto dall'album "10", uscito nell'ottobre scorso. Poi sarà la volta di un duetto con il padrone di casa. "Ci siamo conosciuti a Lecce, quando dopo la vittoria ad Amici è stato organizzato un concerto a Lecce. Da lì si è creata un'alchimia bella, che è continuata nel tempo. Il consiglio che mi ha sempre dato? Essere me stessa".