Alita, angelica cyborg guerriera

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Ci sono voluti quasi 20 anni, ma alla fine ha preso forma il sogno di James Cameron di portare sul grande schermo il manga cyberpunk cult di Yukito Kishiro, Gunnm (titolo cambiato, nell'edizione Usa dei comics, in Alita Battle Angel). Il cineasta, preso negli anni dall'impegno monstre di Avatar e i suoi sequel, ha deciso di continuare a curare il progetto da produttore e cosceneggiatore, passando la regia a Robert Rodriguez. Mescolando nella versione cinematografica live action, 3D e performance capture, Alita: Angelo della battaglia, al debutto in sala sia in Usa che in Italia il 14 febbraio con 20th Century Fox, propone la letale e 'umana' cyborg guerriera e senza memoria che torna alla vita nel 26/o secolo, con il volto di Rosa Salazar e un cast che comprende anche Christoph Waltz, Jennifer Connelly e Mahershala Ali. Rodriguez, con un budget tra i 150 e i 200 milioni di dollari, ha creato un'avventura fantascientifica epica, ambientata nella cupa megalopoli Città di Ferro, abitata da umani e cyborg.