Baglioni filosofo, festival dell'armonia

(ANSA) - SANREMO, 5 FEB - Dopo aver presentato i 'copiloti' Virginia Raffaele, elegante in abito lungo in velluto nero con inserti bianchi, e Claudio Bisio, giacca lurex fantasia, Claudio Baglioni spiega la filosofia del suo secondo Festival di Sanremo: "Siamo qui per vivere una nuova avventura con energia, euforia, poesia, per un cammino lungo da qui fino a sabato che ci porti verso la meta dell'armonia, che è il senso di questo avvenimento. L'armonia, principio fondamentale della musica, è un percorso verso la bellezza, non è una condizione di partenza, ma di arrivo, a volte difficile, è un traguardo, un percorso che consiste nel collegare elementi e significati diversi lontani, opposti, come nel simbolo yin e yang che ispira il numero 69".

"Andremo là dove ancora non sappiamo - conclude Baglioni - ecco perché mi sono definito dirottatore artistico. Auguro buon viaggio a tutti, tutti insieme".