Sci: cancellato anche gigante Garmisch

(ANSA) - GARMISCH - PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 3 FEB - Come accaduto ieri per la discesa, anche lo slalom gigante uomini di cdm di Garmisch-Partenkirchen in programma oggi e' stato cancellato per troppa neve.

La tappa tedesca di cdm si è' cosi' conclusa con un nulla di fatto. Ancora non si sa se e quando le due gare verranno recupererete. Ora i migliori atleti volano ad Aare, in Svezia, per i Mondiali. Domani sera cerimonia inaugurale.