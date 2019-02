Perisic 'grazie anche per critiche

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Grazie per tutti gli auguri 'positivi' al mio compleanno. Grazie per le lodi, ma anche per le critiche: l'una e l'altra sono la mia benzina". Cosi' Ivan Perisic, con un post sul suo profilo Instagram, rompe il silenzio dopo le polemiche innescate dalla sua dichiarata volontà di lasciare l'Inter. Il croato, che dovrebbe tornare in campo oggi alle 18 contro il Bologna, ieri ha compiuto 30 anni e ha voluto lanciare un messaggio: "Dicono che fare 30 anni e' come entrare nella tua eta' dell'oro..", le sue parole, a corredo di una foto mentre passeggia su una spiaggia esclusiva.