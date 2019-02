Di Maio, Salvini? Sconsiglio tensioni

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Per me valgono le priorità: in questo governo ce lo siamo detti chiaramente dall'inizio, ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre no. Lavoriamo su quelle su cui siamo d'accordo, altrimenti devo concludere che si spinge su cose su cui non siamo d'accordo per creare tensioni nel governo? Io non lo consiglio". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, da Ortona in Abruzzo, rispondendo a chi gli domanda dell'altro vicepremier Matteo Salvini, secondo il quale è possibile un accordo sulla Tav all'interno della maggioranza.