Di Battista,tagli a costi politica e Rai

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Adeguamento dei contratti di Fazio e Vespa. Sono giornalisti e guadagnino come loro (massimo 240.000 euro lordi all'anno)". E' una delle "cose fondamentali" da fare secondo Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 stelle che, in un post su Facebook, elenca sette possibili tagli.

"È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica e non solo", è la premessa perché "i sacrifici li fanno tutti, tranne i politici o i conduttori Rai pagati con denaro pubblico che sono giornalisti, ma non hanno contratti da giornalisti". Di Battista cita anche il taglio di 3500 euro al mese sugli stipendi dei parlamentari, del loro numero oltre all'abolizione delle doppie indennità alla Camera, al Senato e nei Consigli regionali. E conclude il messaggio così: "Questo Governo ha la possibilità di farlo. Coraggio!".