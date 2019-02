Calcio: Ronaldo, 'questo è il calcio'

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - "Questo è il calcio...". La prende con filosofia Cristiano Ronaldo, autore di due gol contro il Parma che non hanno comunque permesso alla Juventus di battere i ducali.

"Guardiamo avanti - ha aggiunto CR7 nel post pubblicato su Instagram pochi minuti dopo il fischio finale - e torniamo subito a vincere. Forza Juve fino alla fine".

La doppietta realizzata contro il Parma ha permesso al portoghese di conquistare la vetta della classifica marcatori per una notte, in attesa delle altre partite della giornata.