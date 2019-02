Venezia: salvato ultimo cantiere gondole

(ANSA) - VENEZIA, 2 FEB - L'ultimo squero tradizionale di Venezia torna a vivere e a costruire gondole per solcare la laguna. E' festa oggi per Elena ed Elisabetta Tramontin, le due giovani figlie di Roberto, il maestro squerariol scomparso a metà novembre. L'attività 'Domenico Tramontin & figli', che aveva sfornato da 1884 migliaia di imbarcazioni, rischiava di naufragare ma le due donne non si sono perse d'animo. Aiutate dall'amministrazione comunale, proprio nel giorno dell'anniversario dei 135 anni del cantiere hanno festeggiato con un brindisi collettivo la ripartenza.